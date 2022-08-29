الشيشان بصدد إنشاء مركز لإدارة الرحلات الفضائية

يُخطط لإنشاء مركز إدارة الرحلات الفضائية في جامعة "أحمد حاج قديروف" الحكومية، بجمهورية الشيشان الروسية في شمال القوقاز.

وذلك في إطار العمل على إطلاق قمر صناعي شيشاني إلى مدار الأرض.

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أعلن ذلك رئيس المركز التقني للجامعة عمر داداشيف الذي قال إن مركز إدارة الرحلات الفضائية سيكون عبارة عن مختبر سيستطيع الطلاب فيه استقبال إشارات واردة من القمر الصناعي ومعالجتها وكذلك تلقي معلومات واردة من أقمار صناعية أخرى. وعلاوة على ذلك يتوقع أن يعمل المركز على وضع وتطوير مختلف التكنولوجيات الفضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإجراء جولات الاتصال بالمحطة الفضائية الدولية.

وحسب داداشيف فإن أساتذة وطلاب الجامعة يواصلون العمل على تصنيع القمر الصناعي Cubesat 3U الذي من شأنه استبعاد ظهور"مناطق ميتة " في أجواء الأرض. وأوضح أن المشروع قد انتقل إلى مرحلته الثانية حيث سينتهي عما قريب تجميع القمر الصناعي وستبدأ اختباراته وفحص مواصفاته كلها وجاهزية أجهزتها والتأكد من إحكام إغلاق أجزائه وغيرها من الاختبارات.

وأضاف داداشيف ستنصب في القمر الصناعي منظومة АЗН-В التي من شأنها تحديد مواقع الطائرات والمروحيات والمسيّرات في الجو. وأوضح أن هناك أماكن لا يمكن أن ترسل منها الطائرات إشارات عن موقعها. ولهذا الغرض قرر العلماء إطلاق سرب من الدرونات فيه أجهزة الاستقبال АЗН-В التي يمكن أن تستقبل معلومات عن الطائرات أينما كانت.

يذكر أن جامعة الشيشان الحكومية فازت العام الماضي بجائزة في مسابقة "نبض الكوكب" ومكنّتها من إطلاق قمر صناعي تابع لها إلى مدار الأرض.

المصدر: تاس