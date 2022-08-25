"روس كوسموس": بلادنا بحاجة لنشر مئات الأقمار الصناعية في مدار الأرض

روسيا بحاجة إلى مئات الأقمار الصناعية يتم إنتاجها كل عام في عدة مصانع بواسطة خط التجميع.

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أعلن ذلك، يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على قناته "تليغرام"، وذلك أثناء زيارته التفقدية لشركة "غازبروم، للأنظمة الفضائية" الروسية، حيث قال:" من الضروري الانتقال إلى معيار صناعي جديد لإنتاج الأقمار الصناعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك إنتاج أقمار صناعية عن طريق خط تجميع في مصنع واحد أو بضعة مصانع، لنتمكن من إطلاق عشرات الأقمار الصناعية كل عام فالطلب عليها سيزداد من عام إلى آخر".

وبحث مدير عام "روس كوسموس" مستقبل التعاون في المجال الفضائي مع نائب رئيس إدارة شركة "غازبروم" فيتالي ماركيلوف، حيث شدد بوريسوف تشكيل مجموعات من الأقمار الصناعية في مدار الأرض. وقال: "هذا الخيار وحيد ولا بد منه".

المصدر: تاس