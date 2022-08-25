خريطة عملاقة تكشف آثارا قديمة للمياه على سطح المريخ!

تكشف خريطة جديدة، قيد الإنشاء، أين يمكننا أن نجد آثارا قديمة للمياه على المريخ.

وباستخدام البيانات التي تم جمعها على مدار العقد الماضي بواسطة Mars Express التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ESA ومركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لناسا، وكلاهما يدوران حاليا في مدار حول الكوكب الأحمر، أنشأ العلماء الخريطة الأكثر شمولا حتى الآن لرواسب معدنية معينة على كوكب المريخ. والرواسب معادن مائية - تلك التي تغيرت بسبب وجود الماء، مثل الطين.

ونحن نعلم أن هناك طينا على سطح المريخ. ورأينا بعضا عن قرب، أو أقرب ما يمكن، عبر كوريوسيتي. ومع ذلك، فإن الخريطة الأوسع للمكان الذي يمكن العثور عليه تعطينا صورة أكثر شمولا لتاريخ المياه في المريخ وستساعد في التخطيط للاستكشاف المستقبلي للعالم الجاف والمغبر الآن.

وعلى عكس التوقعات، تُظهر الخريطة أنه أينما ذهبنا على المريخ، فلا بد أن نجد شيئا مثيرا للاهتمام.

وقبل بدء المسح، كان هناك حوالي ألف رواسب معدنية مائية معروفة على سطح المريخ. وحدد العمل الجديد، بقيادة عالم الكواكب جون كارتر من جامعة باريس ساكلاي وجامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، أكثر بشكل ملحوظ.

وتُظهر الخريطة الجديدة أن هناك مئات الآلاف من الرواسب المعدنية المائية على المريخ، على الأقل - خاصة في بعض الأجزاء القديمة من سطح الكوكب.

ويقول كارتر: "أعتقد أننا قمنا بشكل جماعي بتبسيط كوكب المريخ. وأثبت هذا العمل الآن أنه عندما تدرس التضاريس القديمة بالتفصيل، فإن عدم رؤية هذه المعادن هو في الواقع أمر غريب".

ويمكن أن تكشف دراسة هذه المعادن بمزيد من التفصيل عن كمية المياه الموجودة تاريخيا على سطح المريخ.

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وتتكون الفيرميكولايت والسميكتيت والكلوريت عندما يتفاعل الماء مع الحديد و/أو المغنيسيوم. وتتكون السميكتيت والكاولين من تفاعلات الماء مع الألومنيوم. لكن كمية الماء أيضا تلعب دورا.

وكلما زاد الماء، تغير المعدن النهائي. لذلك، يمكن للعلماء النظر في الرواسب المعدنية المختلفة وعمل تقدير لمقدار الماء الموجود في الوقت الذي تشكل فيه المعدن.

وكشف عمل كارتر وزملاؤه عن وجود المعادن المذكورة أعلاه، وكذلك أملاح الكبريتات والكربونات من خلال بيانات قياس الطيف. وهذا هو قياس الضوء المنعكس بواسطة جسم ما؛ تم تجهيز كلا المدارين بمقاييس طيفية، تكمل البيانات من خلالها بعضها البعض على علم المعادن على سطح المريخ.

وتشير الخريطة الناتجة إلى أنه لا يوجد الكثير من كوكب المريخ لم يتغير بفعل المياه في مرحلة ما من تاريخه. وقد يكون الكوكب مكانا جافا جدا الآن، لكن الأدلة تشير إلى أنه لم يكن غريبا عن التعفن.

كما يشير أيضا إلى أن إعادة البناء السابقة لتاريخها المائي - أن الماء شكل الطين، ثم جاءت الأملاح مع جفاف المياه - قد يكون مبسطا إلى حد ما.

وسيتطلب كشف الآثار المترتبة على هذه النتائج قدرا كبيرا من التحليل. والتطور من الكثير من الماء إلى عدم وجود ماء ليس واضحا كما كنا نعتقد، لم يتوقف الماء بين عشية وضحاها. ونحن نرى تنوعا كبيرا في السياقات الجيولوجية، بحيث لا يمكن لأي عملية أو جدول زمني بسيط أن يفسر تطور معادن المريخ.

ولا يمكن استخلاص الكثير من خريطة مكان المعادن ولكن، في ورقة أخرى، قام فريق بقيادة عالمة الكواكب لوسي ريو، بتحديد كمية وفرة المعادن المائية كما هو موضح في الخريطة العالمية.

وتوضح ريو: "إذا عرفنا أين، وبأي نسبة يوجد كل معدن، فإنه يعطينا فكرة أفضل عن كيفية تشكل تلك المعادن".

وتشكل الورقتان معا أساسا مهما يجب وضعه قبل الإجابة عن هذه الأسئلة.

وربما تحديد المواقع الأكثر إثارة للاهتمام لإرسال مهمات مستقبلية، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، في محاولة لفهم كيف أصبح المريخ عالما جافا.

ونشرت الورقتان في Icarus.

المصدر: ساينس ألرت