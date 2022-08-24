تقرير طبي: رائدا الفضاء الروسيان جاهزان لتحقيق رحلة فضائية بمركبة "دراغون" المأهولة

قدمت اللجنة الطبية الرئيسية تقريرا طبيا يفيد بأن رائدي الفضاء الروسييْن، آنا كيكينا وأندريه فيديايف، جاهزان لأن يقوما برحلة إلى المحطة الفضائية بمركبة "دراغون" المأهولة.

صرح بذلك ناطق باسم مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء.

وقال إن رائدي الفضاء الروسييْن قد تلقيا ترخيصا رسميا بالتحليق الفضائي في إطار اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة الروسية الأمريكية والتي تم توقيعها بين مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ووكالة "ناسا" الأمريكية.

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وأوضح مركز "غاغارين" أن بقية أفراد الطاقم الروسي للبعثة الـ68" إلى المحطة الفضائية الدولية قد تم إقرارهم أيضا من ناحية جاهزيتهم الطبية، وضمنهم سيرغي بروكوبيف و دميتري بيتيلين (الطاقم الرئيسي) وأوليغ كونونينكو ونيقولاي تشوب (الطاقم الاحتياطي).



يذكر أن رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا ستقوم برحلة فضائية على متن مركبة Crew Dragon -5 التي تنطلق إلى المحطة الفضائية بعد 29 سبتمبر المقبل.

أما رائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف فسيزور المحطة الفضائية على متن مركبة "دراغون" السادسة.

فيما يتعلق برائدي الفضاء سيرغي بوكوبيف ودميتري بيتيلين فإنهما سيقومان برحلة فضائية إلى المحطة في 21 سبتمبر المقبل على متن مركبة " سويوز إم إس – 22" الروسية.

المصدر: تاس