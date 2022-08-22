"روس كوسموس" تعلن موعد الانتهاء من العمل من الفيلم الذي تصوره في الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن موعد الانتهاء من العمل على تصوير فيلم "التحدي" الذي تدور بعض أحداثه في المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي التابع للمؤسسة، أوليغ نوفيتسكي: "من المفترض أن يتم الانتهاء من تصوير فيلم التحدي الذي تدور بعض أحداثه في المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر القادم".

وأضاف "لم ينته تصوير الفيلم بعد.. ستكون هناك جولة أو جولتان من التصوير في سبتمبر المقبل، لقد قمنا بتصوير بعض لقطات الفيلم في يونيو ويوليو الماضيين، ومن المفترض أن ننتهي في سبتمبر المقبل، هذا فيما يخصنا نحن رواد الفضاء، لا أعلم من سيشترك أيضا في تصوير الفيلم بعد، لكني متأكد أن العمل سيكتمل".

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وفيلم "التحدي" هو مشروع مشترك بين الاستوديوهات التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" والقناة الأولى الروسية، وبين استوديوهات Yellow واستوديوهات Black and White، وتدور قصته الرئيسية حول طبيبة تطير إلى مدارات الأرض لإنقاذ رائد فضاء.

ولتصوير بعض أحداث هذا الفيلم توجه في أكتوبر العام الماضي إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Soyuz MS-18 الروسية كل من :الممثلة الروسية يوليا بيريسليد، والمخرج كليم شيبينكو، ورائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف، وقضى هذا الطاقم مدة في المحطة ثم عاد أفراده إلى الأرض.

المصدر: فيستي