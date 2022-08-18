سماء الوطن العربي تشهد فجر الجمعة ظاهرة فلكية فريدة تشكل فرصة للتصوير

أفادت الجمعية الفلكية في جدة السعودية أن سماء الوطن العربي تشهد فجر الجمعة 19 اغسطس ظاهرة فلكية تعتبر فرصة للتصوير.

وقالت الجمعية على في تغريدة لها على تويتر أن العالم العربي ودول اخرى ستشهد اقتران القمر بنجم الدبران حيث سيزينان الأفق الشرقي.

وأوضحت أن الظاهرة تشمل ايضا رؤية عنقود نجوم الثريا "الشقيقات السبع" لكنها بحاجة لمنظار، حيث تظهر 3 أجسام على شكل مثلث.

ويمكن رؤية القمر فجر السبت قد ابتعد عن نجم الدبران منخفضا نحو الأفق الشرقي.

المصدر: RT