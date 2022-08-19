منظومة مطورة لمراقبة الفضاء تبدأ الخدمة في روسيا

بدأت المنظومة المطوّرة لمراقبة الفضاء الكوني بأداء نوبات قتالية في روسيا.

أعلن ذلك كبير مصممي منظومة الإنذار عن الهجوم الصاروخي ومدير عام شركة "فيمبيل" سيرغي بويف على هامش منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني وقال:" تم مؤخرا توقيع مرسوم رئاسي ببدء المنظومة المطوّرة الجديدة الروسية في مراقبة الفضاء الكوني التي تضم كذلك الأجهزة اللاسلكية البصرية "كرونا"، " أوكنو"، بريتسيل".

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وأوضح أنه تجري المراقبة العالمية العامة للأوضاع في الفضاء الكوني بمدار الأرض بواسطة أجهزة الليزر البصرية والإلكترونية الأرضية التابعة لمنظومة مراقبة الفضاء الكوني التي قد تم نشرها في مقاطعة موسكو وإقليم ألتاي ومنطقة الشرق الأقصى وجمهورية القراتشاي والشركس الروسية بشمال القوقاز وطاجكستان في آسيا الوسطى.

مع ذلك فإن، سيرغي بويف أعلن في حديث أدلى به يوم 17 أغسطس لوكالة "تاس" الروسية أن روسيا قد اختتمت الاختبارات الحكومية لرادار جديد سيسمح بتتبع الأقمار الصناعية صغيرة الحجم والنفايات الفضائية في مدار الأرض.

وقال إن الرادار المذكور سيدخل، إلى جانب وسائل تقنية أخرى، المنظومة العامة لمراقبة الفضاء الكوني، الأمر الذي يسمح برفع سرعة اتخاذ قرارات بالتصدي لكافة الأنواع من المخاطر الفضائية.

المصدر: تاس