"روس كوسموس" أنهت خروج الرائدين إلى الفضاء المفتوح قبيل الموعد المحدد

قررت الإدارة الروسية لرحلات المحطة الفضائية الدولية، إانهاء خروج دينيس ماتفييف وأوليغ أرتيمييف، إلى الفضاء المفتوح قبل الموعد المحدد.





وصرح مصدر في الإدارة لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، هذا القرار كان بسبب اكتشاف مشكلات في بزة رائد الفضاء أوليغ أرتيمييف.

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وأعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن أرتيمييف اضطر للعودة إلى المحطة الفضائية الدولية من الفضاء المفتوح، بسبب مشكلة في البطارية، وربطها بالشبكة الكهربائية للمحطة، ولا شيء يهدد صحته.

ووفقا للخطة المعتمدة، كان من المفترض بقاء رائدي الفضاء في الفضاء المفتوح مدة ست ساعات و44 دقيقة.

ويقول ناثان إيسمونت كبير الباحثين في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية: هذا الحادث بحد ذاته مزعج، ولكن تم التعامل معه بنجاح. وإن قرار عودة رائد الفضاء الثاني واضح. لأنه بعد اكتشاف المشكلة، بقاء رائد الفضاء الثاني للعمل خارج المحطة الفضائية الدولية، له مخاطر كبيرة. نحن نعمل كثيرا في المحطة الفضائية الدولية، بحيث أصبحت مثل هذه الحوادث نادرة جدا، حتى أن البعض يعتقد بأنه لا يوجد أي خطر خلال العمل في الفضاء المفتوح. ولكن هذا ليس صحيحا. وهذا الحادث يذكرنا بمدى خطورة العمل في الفضاء المفتوح.

المصدر: نوفوستي