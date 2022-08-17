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رائدا الفضاء الروسيان يخرجان مساء اليوم إلى الفضاء المكشوف

الفضاء

رائدا الفضاء الروسيان يخرجان مساء اليوم إلى الفضاء المكشوف
sila-rf.ru
صورة ارشيفية
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يخرج رائدا الفضاء الروسيان أوليغ أرتيوميف و دينيس ماتفييف مساء يوم الأربعاء من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف.

ويتوجب عليهما تركيب الكاميرات التابعة لليد الآلية أوروبية الصنع (ERA ) وكذلك توصيل لوحة خارجية للتحكم فيها وفك بعض التجهيزات غير اللازمة التي من شأنها أن تزيد من وزن اليد الآلية.

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ويتوقع أن تستغرق كل تلك العمليات التي سينفذها رائدا الفضاء خارج المحطة 6 ساعات و46 دقيقة.

ويذكر أن الخروج السابق من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف تحقق في ليلة يوم 21  يوليو الماضي، وشارك فيه الرائد الروسي، أوليغ أرتيوميف والرائدة الأوروبية، سمانتا كريستوفوريتي، حيث قضيا في الفضاء المكشوف ما يزيد عن 7 ساعات وأطلقا 10 أقمار صناعية متناهية الصغر تحقيقا لتجربة "راديوسقاف" العلمية التنويرية.

وعلاوة على ذلك فإن رائدي الفضاء قاما بفك الأجهزة في وحدة "بويسك" الفضائية ونقلها إلى وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية ونفذا بعض العمليات المتعلقة بتخزين اليد الآلية الأوروبية.

المصدر: تاس

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