روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

أعلن مركز "بروغريس" الروسي لصناعات الفضاء أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

وخلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" قال ممثلون عن المركز "معدات الرصد الخاصة بقمر Obzor-R الصناعي الجديد الذي نساهم في تطويره ماتزال حاليا لدى الشركة المصنعة، ومن المتوقع أن نستلم هذه المعدات في الربع الثالث من العام الجاري، أما إطلاق القمر إلى مدارات الأرض فمن المفترض أن يتم في الربع الثاني من عام 2023".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر Obzor-R سيعمل لصالح وزارة الطوارئ الروسية، وصمم للتصوير في النطاق "X" في أي وقت من اليوم وبغض النظر عن الظروف الجوية المختلفة.

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وستساهم البيانات التي سيقدمها هذا القمر في رسم الخرائط للأرض، ورصد حالات الكوارث الطبيعية، كما سيساهم هذا القمر في الحصول على البيانات المطلوبة لمهمات الإنقاذ، ومهمات الإدارة البيئية، ومهمات البحث عن الثروات الطبيعية.

وسيجهز هذا القمر تبعا للخبراء برادارات وتقنيات تصوير متطورة تمكنه من رصد الأجسام الأرضية التي لا يتجاوز طولها مترا واحدا.

المصدر: فيستي