مركز تدريب رواد الفضاء الروس: طقم طوارئ جديد لرواد الفضاء سيضم سلاحا ناريا

يعمل مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء بالتعاون مع شركة "إينيرغيا" الفضائية الصاروخية على إعداد طقم طوارئ محمول جديد لرائد الفضاء الروسي.

ويفترض أن يضم الطقم المذكور سلاحا ناريا.

أعلن ذلك الاثنين 15 أغسطس، مكسيم خارلاموف، قائد مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية، وذلك على هامش منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني.

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وأوضح قائد المركز أن طقم الطوارئ الحالي لا يتضمن أي نوع من الأسلحة النارية، وقال إن شركة "إينيرغيا" الروسية للفضاء والصواريخ تُجري في الوقت الراهن دراسات بالتعاون مع مركز تدريب رواد الفضاء بغية إعداد طقم طوارئ جديد سيتم تزويد رواد الفضاء به في المستقبل، ويتوقع ان يضم طقم الطوارئ الجديد، حسب خارلاموف، سلاحا ناريا، فيما لم يذكر نوع السلاح وشكله.

المصدر: تاس