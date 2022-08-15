روسيا تكشف عن تقنياتها الفضائية الجديدة في منتدى "الجيش-2022"

خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى "الجيش-2022"، كشفت روسيا عن العديد من تقنياتها المتعلقة بمجال الفضاء لزوار المنتدى.

وحول الموضوع قال، مكسيم خارلاموف رئيس مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء: "كشفنا خلال فعاليات المنتدى عن حجرة تستخدم لتدريب رواد الفضاء عبر تقنيات الواقع الافتراضي، هذه الحجرة يمكن للرواد فيها أن يحاكوا عمليات الخروج من المحطة إلى الفضاء المفتوح".

وأضاف "خلال تدريب الرواد في مركزنا نعتمد مبدأ التدريب المعقد، أي القيام بعدة مهام في نفس الوقت، وعلى أجهزة محاكاة معقدة أيضا، هذه التقنيات التي نستعرض بعضا منها تظهر تطور أشكال وأساليب التدريب في الآونة الأخيرة.. نحن استعرضنا خلال المنتدى على سبيل المثال جهازا يحاكي عمليات خروج الرواد من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح وتدريبهم على فتح وقفل المحطة".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أنها ستكشف خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن صواريخ Angara-1.2، و Rokot-M ، و Soyuz-2 ، وSoyuz-5 ، وProton-M ، و Angara- A5، ونماذج لأقمار "Electro-L "و"Arktika-M "و"Obzor-R" و"Resurs-PM "و"Aist-2T "و"Skif "و"Marathon" الروسية الجديدة أيضا، كما سيعرض عليهم نموذج لمركبة "أوريول" الفضائية التي ستستخدم في رحلات المريخ والرحلات الفضائية البعيدة.

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: وكالات روسية