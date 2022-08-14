فيديو يظهر الأجنحة الشمسية الضخمة لمحطة الفضاء الصينية وهي تتحرك فوق الأرض

اكتسبت محطة الفضاء الصينية مؤخرا وحدة جديدة ومعها زوجان من "الأجنحة" الضخمة التي تستوعب الطاقة الشمسية والتي يمكن أن تدور أثناء دوران البؤرة الاستيطانية حول الأرض.

يظهر مقطع فيديو جديد من وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية، CMSA مصفوفات شمسية كبيرة تدور حول محطة تيانجونج الفضائية بينما يمر كوكبنا الأزرق أدناه.

المصفوفات هي جزء من وحدة وينتيان التجريبية، التي تم إطلاقها في يوليو، يمكن أيضا رؤية زاوية الألواح وهي تتغير لمواجهة الشمس بينما تستمر محطة تيانجونج الفضائية على طول مدارها.

انتشرت المجموعة الشمسية لوحدة وينتيان الصينية في محطة تيانجونج الفضائية فوق الأرض الزرقاء.

ويبلغ طول صفيفتي وينتيان الشمسيتين حوالي 98 قدما (30 مترا)، ويبلغ طول جناحيهما معا أكثر من 180 قدما (55 مترا)، وتبلغ مساحة كل لوحة شمسية حوالي 1184 قدم مربع (110 متر مربع).

تخطط الصين لإطلاق وحدة ثالثة وأخيرة إلى تيانجونج في أكتوبر، وستحمل وحدة التجربة هذه، المسماة Mengtian، زوجا من المصفوفات الشمسية الكبيرة

وسيقوم ثلاثة رواد فضاء من مهمة شنتشو 14 ،الذين هم حاليا على متن تيانجونج ويستعدون لأول نشاط خارج المركبة أوالسير في الفضاء، من وحدة وينتيان باستقبال الوحدة.

تم تصميم الألواح الشمسية لتوفير الطاقة لمحطة تيانجونج الفضائية التي تخطط الصين لإبقائها مأهولة بشكل دائم بواسطة أطقم دوارة من ثلاثة رواد فضاء لأكثر من عقد.

وفي الوقت نفسه تحتوي محطة الفضاء الدولية الأقدم والأكبر على صفائف شمسية يبلغ طول جناحيها 240 قدما (73 مترا) لتشغيل أنشطتها في المدار،عند اكتماله سيكون تيانجونج حوالي 20٪ من كتلة محطة الفضاء الدولية، التي تبلغ كتلتها حوالي 460 طنا.

المصدر: space