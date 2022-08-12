روسيا تكشف عن نموذج محطتها الفضائية الواعدة في منتدى "الجيش-2022"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها ستكشف عن نموذج للمحطة الفضائية الروسية الجديدة وعدد من تقنيات ومركبات الفضاء خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022".

وقال بيان صادر عن المؤسسة "سيعرض تصميم المحطة المدارية ROS للجمهور أول مرة في جناح VIP-3 التابع لشركتنا خلال فعاليات منتدى الجيش-2022، والذي سيقام في مركز باتريوت للمؤتمرات في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".

وأشار البيان إلى أن جناح "روس كوسموس" في المنتدى سيوفر معلومات وتفاصيل إضافية عن محطة " ROS" التي يجري تصميمها حاليا، وسيتمكن زوار المنتدى أيضا من رؤية روبوت Marker المسلّح الذي يستخدم في حماية مطار "فوستوتشني" الفضائي، كما سيرون نماذج للمحركات عالية الكفاءة والمحركات الأيونية الجديدة التي تستخدمها روسيا مع الصواريخ والمركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

إقرأ المزيد

ومن بين المنتجات المتعلقة في مجال الفضاء سيتمكن زوار المنتدى أيضا من رؤية نماذج لصواريخ Angara-1.2، و Rokot-M ، و Soyuz-2 ، و Soyuz-5 ، و Proton-M ، و Angara- A5، ونماذج لأقمار " Electro-L "و" Arktika-M "و" Obzor-R "و" Resurs-PM "و" Aist-2T "و" Skif "و" Marathon الروسية الجديدة أيضا، كما سيعرض عليهم نموذج لمركبة "أوريول" الفضائية التي ستستخدم في رحلات المريخ والرحلات الفضائية البعيدة.

وستعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: تاس