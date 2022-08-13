إيران تعلن عن إنتاج 3 نسخ جديدة للقمر الصناعي"الخيام"

تنوي إيران تصنيع 3 أقمار صناعية أخرى مثيلة للقمر الصناعي "الخيام" الذي أطلق الثلاثاء 9 أغسطس من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

أفاد بذلك الخميس 11 أغسطس المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية على جهرمي في مدونته على "تويتر" وقال إن الشركات الإيرانية ستستخدم في شتى المجالات الصور الفوتوغرافية التي يرسلها القمر الصناعي الإيراني "الخيام"، ويعتزم العلماء الإيرانيون إنتاج 3 نسخ أخرى لـ "الخيام".

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يذكر أن القمر الصناعي الإيراني "الخيام" لاستشعار الأرض عن بعد أطلق يوم 9 أغسطس إلى مدار الأرض بواسطة صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي ووحدة التسريع الروسية "فريغات".

ويخصص القمر الصناعي الإيراني لإجراء البحوث العلمية وتجربة تكنولوجيا الاتصال بالأقمار الصناعية وقياس مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي واستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الأوضاع البيئية.

المصدر: تاس