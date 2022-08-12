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السماح لـ "سبيس إكس" باستخدام وحدات التعجيل في إطلاق الأقمار الصناعية التجسسية

الفضاء

السماح لـ
Globallookpress Michael Peterson/U.S. Space
صورة تعبيرية
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وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء، حصول شركة "سبيس إكس" على هذه الموافقة دليل على تعزيز علاقة إيلون موسك مع البنتاغون.

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وتشير الوكالة، إلى أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية، اجتازت اختبارات القوات الفضائية الأمريكية اللازمة لاستخدام وحدات التعجيل في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية التجسسية السرية.

وتضيف، إن وحدات تعجيل سبيس إكس القابلة لإعادة الاستخدام، تمنحها تفوقا مؤقتا في "منافسة" شركة United Launch Alliance ((ULA، التي كانت تحتكر سابقا عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لصالح البنتاغون.

ووفقا للوكالة، منح الموافقة لشركة "سبيس أكس" يستعرض تعزيز العلاقة بين إيلون ماسك وبين وزارة الدفاع الأمريكية.

المصدر: tass

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