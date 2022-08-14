الدول المشاركة في مشروع المحطة الفضائية الدولية مستعدة للعمل على استخدام المحطة بعد عام 2024

أكدت الجهات المساهمة في المحطة الفضائية الدولية استعدادها لدراسة إمكانية استخدام المحطة بعد عام 2024.

جاء ذلك في بيان نشره موقع وكالة "ناسا" عن نتائج اجتماع مجلس التنسيق متعدد الأطراف الخاص بالمحطة الفضائية الدولية.

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وقال البيان إن المجلس بحث مسألة إطالة فترة العمليات المنفذّة في المحطة الدولية انطلاقا من مهام التنسيق في عملها.

وقد أكّد كل من الجهات المشاركة أنه سيواصل العمل على إطالة استخدام المحطة الفضائية في إطار العمليات الحكومية المناسبة.

يذكر أن الاجتماع شاركت فيه الوكالات الفضائية من كندا وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا (الوكالة الفضائية الأوروبية).

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف كان قد أعلن يوم 28 يوليو أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرارا بالانسحاب من مشروع المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 قد اتخذ. وأوضح أن الموعد الدقيق للخروج من المشروع سيتوقف على حالة المحطة.

المصدر: تاس