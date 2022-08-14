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الدول المشاركة في مشروع المحطة الفضائية الدولية مستعدة للعمل على استخدام المحطة بعد عام 2024

الفضاء

الدول المشاركة في مشروع المحطة الفضائية الدولية مستعدة للعمل على استخدام المحطة بعد عام 2024
Roscosmos
صورة أرشيفية
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أكدت الجهات المساهمة في المحطة الفضائية الدولية استعدادها لدراسة إمكانية استخدام المحطة بعد عام 2024.

جاء ذلك في بيان نشره موقع وكالة "ناسا" عن نتائج اجتماع مجلس التنسيق متعدد الأطراف الخاص بالمحطة الفضائية الدولية.

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وقال البيان إن المجلس بحث مسألة إطالة فترة العمليات المنفذّة في المحطة الدولية انطلاقا من مهام التنسيق في عملها.

وقد أكّد كل من الجهات المشاركة أنه سيواصل العمل على إطالة استخدام المحطة الفضائية في إطار العمليات الحكومية المناسبة.

يذكر أن الاجتماع شاركت فيه الوكالات الفضائية من كندا وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا (الوكالة الفضائية الأوروبية).

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف كان قد أعلن يوم 28 يوليو أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرارا بالانسحاب من مشروع المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 قد اتخذ. وأوضح أن الموعد الدقيق للخروج من المشروع سيتوقف على حالة المحطة.

المصدر: تاس

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