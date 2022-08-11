رواد المحطة المدارية الصينية يستعدون لمهمة جديدة في الفضاء المفتوح

أعلنت وسائل إعلام صينية أن الرواد المتواجدين على متن المحطة المدارية الوطنية يستعدون لتنفيذ مهمة أخرى في الفضاء المفتوح، هدفها التحضير لاستقبال وحدة جديدة في المحطة.

وجاء في بيان صادر عن التلفزيون الصيني المركزي "اختبر رواد الفضاء الصينيون أحد الأذرع الميكانيكية التي تم تجهيز المحطة المدارية الصينية بها، وسيتوجهون قريبا إلى الفضاء الخارجي لإنجاز مهمة جديدة".

وأشار البيان إلى "أن الرواد المتواجدين على متن المحطة الصينية يشعرون بصحة جيدة، ويستعدون لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليهم، كما أن المحطة نفسها تعمل بانتظام وبصورة ممتازة".

و يمكن للذراع الميكانيكية لوحدة Wentian البحثية التي تم إطلاقها في المدار في 24 يوليو التعامل مع أحمال يصل وزنها إلى 3 أطنان، وتسمح لها معالجاتها المتطورة بتنفيذ مهام معقدة وأكثر دقة من المهام التي تقوم بها الذراع الميكانيكية الموجودة بوحدة Tianhe في المحطة الصينية، والقادرة على تحريك أوزان تصل إلى 25 طنا.

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من المتوقع أن ترسل الصين الوحدة العلمية Mengtian لمحطتها المدارية في أكتوبر القادم، وستستخدم هذه الوحدة بشكل أساسي في مشاريع علوم مواد الجاذبية الصغرى والفيزياء.

وأشارت وسائل إعلام صينية في وقت سابق إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بكين من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، كما ستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي