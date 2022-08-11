الصين تطلق 16 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء!

أعلنت مؤسسة تكنولوجيا وعلوم الفضاء عن نجاحها في إطلاق 16 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "يوم الأربعاء 10 أغسطس الجاري جرت بنجاح عملية إطلاق 16 قمرا صناعيا صينيا إلى مدارات الأرض، 10 أقمار منها من نوع Jilin-1 Gaofen-03D ستستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، والأقمار الستة الأخرى من نوع Yunyao".

وأضاف البيان "إرسال الأقمار إلى مدارات الأرض جرى باستخدام صاروخ Long March-6 الصيني الذي أطلق من مركز Taiyuan الفضائي، تمام الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي، (07:50 بتوقيت موسكو)".

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وأشار البيان إلى أن الأقمار الجديدة ستستخدم في استشعار الأرض عن بعد، وستساعد في مراقبة الغلاف الجوي لكوكبنا.

وتأتي عملية الإطلاق هذه بعد يوم من إطلاق الصين لـ 3 أقمار صناعية أخرى منها قمران من نوع Taijing-1 وقمر من نوع Donghai-1.

تعمل الصين في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ، إذ طورت وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية واستشعار الأرض عن بعد وأقمار الاتصالات، كما تعمل على مشروع لاستكشاف المريخ والكويكبات القريبة منه، فضلا عن إطلاقها لمحطتها المدارية الوطنية. والعام الماضي نفذت 55 عملية إطلاق فضائي متفوقة في هذا العدد على الولايات المتحدة.

المصدر: تاس