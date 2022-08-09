إيران: القمر الصناعي "خيام" في وضع مناسب والإشارات المستلمة مرضية

أكد مدير العمليات بوكالة الفضاء الإيرانية علي رضا نعيمي أن القمر الصناعي "خيام" الذي أطلق بالتعاون مع روسيا استقر بنجاح في مدار دائري على مسافة 500 كم من الأرض وهو بوضع مناسب.

وأضاف النعيمي أنه "تم استلام أول إشارة من قبل المحطة الأرضية بعد نصف ساعة من استقراره في المدار".

وتابع أن القمر "سيمر على أجواء إيران أربع مرات خلال اليوم وتحديدا في الساعة العاشرة والثانية عشرة في الليل والنهار، وفي هذه الأوقات يتم التعاطي معه من قبل المحطات الأرضية الموجودة في البلاد".

وأوضح أن "المحطات الأرضية ستدرس المعلومات المرسلة من القمر لتقييم ما إذا كان يعمل بالوضع المطلوب، كما ستقوم هذه المحطات بإصدار الـوامر للقمر طبقا للبرامج الموضوعة لهذا الغرض".

ولفت إلى أنه "من السابق لأوانه القول إن قمر خيام دخل مرحلة العمل، ونحن بحاجة إلى أربعة أشهر للحصول على هذا الأمر، ونشر الصور التي أرسلها القمر ليشاهدها المواطنون".

وتم إطلاق القمر الصناعي الايراني "خيام" اليوم الثلاثاء بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان .

المصدر: "إرنا"