الرواد الروس يختبرون حالتهم البدنية قبل مهمتهم الجديدة في الفضاء المفتوح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الرواد الروس المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية يستعدون لمهمتهم القادمة في الفضاء المفتوح.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف، المتواجد على متن المحطة: "بدأ أعضاء طاقم المحطة الفضائية الروسي بتقييم حالة جهازهم العضلي قبل المهمة التي سيخرجون فيها إلى الفضاء المفتوح".

وأضاف "وصلنا أجهزة الاستشعار والحساسات الطبية بأجسامنا أثناء قيامنا بتمارين بدنية خاصة تحضيرا للمهمة، وسجّلت الأجهزة البيانات المطلوبة، وتم إرسال هذه البيانات إلى الأرض لتتم معاينتها من قبل الأطباء والمختصين".

وأشار أرتيوموف إلى أن أجسام رواد الفضاء تتعرض لضغوطات كبيرة أثناء قيامهم بمهمات في الفضاء المفتوح خارج المحطة الفضائية الدولية، لذا وخلال الاستعدادات للمهمات يجرون اختبارات لتقييم الحالة العضلية لأجسامهم.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن "أوليغ أورتيوموف ودينيس ماتفييف التابعين لها من المفترض أن يخرجا من المحطة إلى الفضاء المفتوح في 17 أغسطس الجاري، في مهمة ستستمر 6 ساعات و46 دقيقة، وخلال هذه المهمة سيقوم الرائدان بتثبيت كاميرات جديدة على السطح الخارجي للمحطة، كما سيقومان بتوصيل أداة تحكم خارجية إضافية على المحطة".

المصدر: فيستي