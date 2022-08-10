الأمريكيون يحاولون استبدال المحركات الروسية بأمريكية الصنع في الصواريخ الفضائية

عقدت شركة Northrop صفقة مع شركة أمريكية أخرى، وهي Firefly Aerospace ، بشأن تحديث المرحلة الأولى لصاروخ "أنتارس" واستبدال المحركات روسية الصنع المنصوبة فيها بأمريكية الصنع.

وحسب شركة Northrop فإن صاروخ Antares 330 سيكون أمريكي الصنع تماما.

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فيما لم تذكر الشركة التي أوردت هذا الخبر موعد انتهاء إنتاج الصاروخ الجديد، كما لم تذكر موعد إجراء اختباراته، فضلا عن ذكر كلفة الصفقة.

يذكر أن المدير العام السابق لمؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين كان قد صرح يوم 3 مارس الماضي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية باتخاذ قرار بشأن وقف توريد المحركات الفضائية الروسية التي تنتجها شركة "إينيرغوماش" ورفض روسيا لإجراء صيانتها.

والمقصود بالأمر هما صاروخا " إر دي – 180" و"إر دي – 181" لصاروخي ""أطلس – V " و" أنترس" الأمريكيين.

يذكر أن شركة Firefly Aerospace تم تأسيسها عام 2014 من قبل مديرها، توماس ماركوسيك. واشترتها بعد إفلاسها الشركة التابعة لرجل الأعمال الأوكراني، مكسيم بولياكوف. وقد فشلت تلك الشركة عام 2021 في إطلاق صاروخها "ألفا" الذي انفجر بعد إطلاقه ببضع دقائق

المصدر: تاس