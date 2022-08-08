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الهند تفشل في أول تجربة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء

الفضاء

الهند تفشل في أول تجربة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء
الهند تفشل في أول تجربة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء
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قالت وكالة الفضاء الهندية إن الرحلة الأولى لمركبة إطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء "فشلت في وضع قمرين في المدار المستهدف".

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وأوضحت الوكالة في بيان أمس الأحد، أن "جميع المراحل تم تنفيذها حسب التوقعات، لكن لوحظ فقدان للبيانات خلال المرحلة النهائية".

ووفقا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، أطلقت المركبة الفضائية، السبت، من مركز "ساتيش داوان" الفضائي على الساحل الجنوبي الشرقي للهند.

وأوضح البيان أن الأقمار الصناعية "لم تعد صالحة للاستعمال"، وأن لجنة "ستقيم الوضع وتوصي بمزيد من الإجراءات".

المصدر: الأناضول

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