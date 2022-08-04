ناسا لا تستبعد توسيع اتفاقية الرحلات المتبادلة مع روسيا وتمديدها

لم يستبعد رئيس برنامج محطة الفضاء الدولية الأمريكي جويل مونتالبانو، إمكانية توسيع اتفاقية الرحلات المتبادلة مع روسيا وتمديدها، بعد انتهاء صلاحية الاتفاقية الحالية في عام 2024.

وعلق مونتالبانو ردا على سؤال حول آفاق التعاون في مجال الرحلات المتبادلة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية: "بعد أن ننتهي من اتفاقية العبور، سنقوم بتحديث الاتفاقية مع نظرائنا الروس. هدفنا على المدى الطويل هو أن يكون لدينا طاقم مشترك في جميع الرحلات الجوية. ولكن هذا هدف طويل الأجل، نحتاج إلى القيام ببعض المهام من الرحلات المتبادلة أولا، نحن نتحرك خطوة بخطوة" مضيفا أن "اتفاقية الرحلات المتبادلة تنص على رحلة واحدة من سويوز وسبيس إكس سنويا في 2022 و2023 و2024".

وتنص اتفاقية الرحلات المتبادلة بين وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا" على القيام برحلات حتى عام 2024.

المصدر: تاس