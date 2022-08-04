محرك روسي يوصل قمرا صناعيا أمريكيا عسكريا إلى المدار

منطلقا بالمحرك الروسي "آر دي-180 "، أوصل الصاروخ الأمريكي الحامل "أطلس 5" بنجاح إلى المدار القمر الصناعي "سبيرز جيو 6" للكشف المبكر عن الصواريخ الباليستية.

إقرأ المزيد

وكان قد جرى إطلاق الصاروخ الحامل، بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء الساعة 06:29 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من موقع الإطلاق في "كيب كانافيرال" في فلوريدا..

وبحسب مؤسسة "تحالف إطلاق الصواريخ المتحد"، سيكمل القمر الصناعي "سبيرز جيو 6"، تشكيل كوكبة من الأقمار الصناعية بنظام الأشعة تحت الحمراء الفضائية في مدار أرضي ثابت بالنسبة إلى الأرض لقيادة الفضاء الأمريكية.

القمر الصناعي "سبيرز"، مصمم للكشف المبكر عن إطلاق الصواريخ الباليستية، وتحديد مسار رحلتها، وتحديد الوحدات القتالية وإحداثيات للاعتراض المحتمل، كما يمكن لهذا النوع من الأقمار الصناعية إجراء عمليات استطلاع في نطاق الأشعة تحت الحمراء.

وقالت هذه المؤسسة عشية عملية الإطلاق: "سيواصل القمر الصناعي سبيرز، المجهز بأجهزة مسح قوية وأجهزة استشعار تتبع الأشعة تحت الحمراء، حماية أمتنا على مدار 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع، والعمل كرأس حربة للتحذير من الصواريخ، مع انتشار تهديد الصواريخ الباليستية في جميع أنحاء العالم".

وأفيد بأن المعدات التي زودت بها الأقمار الصناعية لهذا النظام "تجمع البيانات التي من شأنها أن تسمح للجيش الأمريكي بالكشف عن إطلاق الصواريخ، ودعم عمل الدفاع الجوي، وتوسيع عملية جمع المعلومات الاستخبارات الفنية والحفاظ على الإلمام بالوضع في منطقة العمليات العسكرية".

بدأ العمل على إقامة نظام القمر الصناعي "سبيرز" في التسعينيات من القرن الماضي، وجرى إطلاق أول قمر صناعي من هذا النوع في عام 2011.

هذا ودأبت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية منذ سنين على شراء محركات روسية لصواريخها الحاملة للآقمار الصناعية.

المصدر: نوفوستي