روسيا تعلن موعد عودة مركبة "سويوز" إلى الأرض

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن الموعد الذي ستعود فيه مركبة Soyuz MS-21 الروسية من المحطة الفضائية نحو الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "من المفترض أن تنفصل مركبة Soyuz MS-21عن المحطة الفضائية وتعود لتهبط على الأرض في الـ 29 من سبتمبر المقبل، وسيعود على متن المركبة رواد الفضاء التابعون لروس كوسموس: أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف".

وكانت روس كوسموس قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-22 التابعة لها ستطلق نحو المحطة في 21 سبتمبر المقبل، وسيذهب على متنها رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوباييف، ودميتري بيتيلين، ورائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، فرانسيسكو روبيو.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد "روس كوسموس": أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف، ورواد ناسا، تشيل ليندغرين وجيسيكا واتكينز، ورائدة الفضاء الأوروبية، سامانثا كريستوفوريتي.

المصدر: تاس