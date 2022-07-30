البحوث الفلكية المصرية: أنباء عن سقوط الصاروخ الصيني في ماليزيا (فيديو)

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بثا مباشرا عبر "فيسبوك" لمتابعة دخول الصاروخ الصيني للغلاف الجوي للأرض ومكان سقوطه.

وقال الدكتور جاد القاضي إن هناك أنباء غير مؤكدة تشير الآن إلى أن الصاروخ، قد سقط في ماليزيا وأنه لا يستطيع أن يجزم إذا كان الصاروخ قد سقط في ماليزيا، مبينا أنه في انتظار النتائج المؤكدة.

وأشار تقرير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن الصاروخ الصيني يتحرك على ارتفاع حوالي 160 كيلومترا وبسرعة 7.81 كيلومتر في الثانية، وتقع نقطتا الحضيض والأوج عند 148.9 كم و187.9 كم على الترتيب، ويتحرك في مداره بدورة كاملة كل 88 دقيقة تقريبا.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري