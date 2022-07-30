هل الدول العربية في مأمن من سقوط حطام الصاروخ الفضائي الصيني؟.. "الفلك الدولي" يجيب

أعلن مركز الفلك الدولي أن الوطن العربي في مأمن من سقوط حطام صاروخ Long March 5 الفضائي الصيني المنتظر في الـ30 من يوليو 2022 ما بين الساعة 15:28 و19:28 بتوقيت غرينتش.

ونشر المركز خريطة فيها خطوط حمراء وخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها، وبذلك لن يمر الحطام خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي.

وأطلقت الصين يوم 24 يوليو 2022 صاروخ "Long March 5" الفضائي "CZ-5B"، للالتحام بمحطة الفضاء الصينية "Tiangong".

المصدر: مركز الفلك الدولي