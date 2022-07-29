سماء العالم العربي تشهد ظاهرة فلكية فجر السبت

قال ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، اليوم الجمعة، إن سماء العالم العربي ستشهد ظاهرة فلكية فجر السبت.

وأفادت الجمعية الفلكية بجدة في تغريدة على "تويتر": "تصل زخة شهب دلتا الدلويات ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس السبت 30 يوليو 2022 بسماء السعودية والوطن العربي".

وأضافت: "يتوقع أن يبدأ عرضها من الساعة 03:00 فجرا بمعدل حوالي 25 شهاب بالساعة ولكن العدد الفعلي متروك للرصد المباشر بمراقبة الأفق الجنوبي وسوف تستمر إلى ضوء الفجر".

تصل زخة شهب دلتا الدلويات ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس السبت 30 يوليو 2022 بسماء السعودية والوطن العربي.



يتوقع ان يبدأ عرضها من الساعة 03:00 فجرا بمعدل حوالي 25 شهاب بالساعه ولكن العدد الفعلي متروك للرصد المباشر بمراقبة الأفق الجنوبي وسوف تستمر الى ضوء الفجر. pic.twitter.com/oZYUAXr9LL — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) July 28, 2022

وأفادت الجمعية في تغريدة ثانية بأنه سيتم رصد بسماء السعودية والوطن العربي أواخر يوليو ومطلع أغسطس 2022، عودة نجوم الجوزاء لترصد في سماء الفجر في هذا الوقت من العام بعد أن كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

وأكدت أنه وقبل شروق الشمس صبيحة يوم السبت 30 يوليو ببضع ساعات سيتم رصد الظاهرة بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقي.

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي أواخر يوليو ومطلع أغسطس 2022 عودة نجوم الجوزاء ✨لترصد في سماء الفجر في هذا الوقت من العام بعد ان كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.



فقبل شروق الشمس صبيحة يوم السبت 30 يوليو ببضعة ساعات سترصد بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقي. pic.twitter.com/CfWxP7pCs4 — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) July 29, 2022

وقال ماجد أبو زاهرة إن زخة شهب "دلتا الدلويات" ستصل ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس يوم السبت، في سماء العالم العربي.

ولفت إلى أنه لحسن الحظ فإن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر، حيث ستكون السماء مظلمة لتساقط الشهب.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة بأن عين الإنسان تحتاج إلى حوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، مناشدا الراصد منح نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، وبأنه لا توجد حاجة لاستخدام معدات باعتبار أن هذه الشهب ترى بالعين المجردة.

وفي حال تعقب مسار هذه الشهب ستظهر أنها تنطلق من نقطة محددة في السماء بالقرب من نجم دلتا الدلو "سكات"، لكنه يمكن رؤية الشهب تنطلق من أي مكان في السماء.

يشار إلى أن شهب "دلتا الدلويات" ستستمر لعدة أسابيع بعد الذروة، وإن كانت بمعدل أقل وستتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوحاً خلال هذه الفترة.

المصدر: RT + صحيفة "البيان"