روسيا.. الإعلان عن طريقة جديدة لإيصال الأقمار الصناعية إلى الفضاء

أعلنت أكاديمية "موجايسكي" التابعة لوزارة الدفاع الروسية عن طريقة جديدة لإيصال الأقمار الصناعية إلى المدارات الأرضية البعيدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأكاديمية قدمت طلبا لتسجيل براءة اختراع لطريقتها الجديدة في إطلاق الأقمار الصناعية، وحصل المعهد الفدرالي الروسي لبراءات الاختراع على نص الطلب.

وتتلخص فكرة الطريقة الجديدة بإطلاق صاروخ فضائي إلى مدار أرضي منخفض، يحمل وحدة تسريع وحاوية تضم أقمارا صناعية، وتقوم وحدة التسريع بوضع الحاوية في مدارها الأول، وبعدها يطلق صاروخ ثان من الأرض يحمل على متنه وحدة تسريع أخرى، ومن ثم تنفصل وحدة التسريع الثانية عن الصاروخ لتلتحم بالحاوية وتقوم بنقلها إلى مدار فضائي أبعد من المدار الذي كانت موجودة فيه".

إقرأ المزيد

قامت أكاديمية "موجايسكي" بتسجيل طلب براءة اختراعها الجديدة في يوليو الجاري، لكنها لم تذكر في نص الوثيقة نوع الصواريخ الفضائية التي ستستخدم ضمنها، أو نوع وحدات التسريع التي ستستعمل مع تلك الصواريخ.

المصدر: فيستي