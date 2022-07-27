روسيا قد تؤجل إطلاق القمر الأنغولي الجديد

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة الفضائية الروسية أن الخبراء قرروا تأجيل إطلاق قمر Angosat الجديد لصالح أنغولا.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية "تقرر تأجيل إطلاق قمر الاتصالات الأنغولي الجديد Angosat-2.. كان من المقرر أن يطلق هذا القمر في الأيام العشرة الأولى من سبتمبر 2022، لكن العملية أجّلت حتى أكتوبر القادم على الأغلب".

ومن المفترض أن يحلّ قمر Angosat-2 محل قمر Angosat-1 الصناعي الذي أطلق في 26 ديسمبر عام 2017 بواسطة صاروخ "زينيت" من مطار "بايكونور" الفضائي، وانقطع الاتصال به يوم 27 ديسمبر بعد انفصال وحد التسريع عن الصاروخ، ولم تنجح كل المحاولات لاستعادة الاتصال به والتي استمرت لغاية يناير عام 2018.

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وكانت روسيا وأنغولا قد اتفقتا على استحداث Angosat-2 ليحل محل القمر المفقود، على أن تتولى شركة "ريشيتنيوف" الروسية مهمة تطوير القمر الجديد.

ومن جهتها أشارت شركة "ريشيتنيوف" إلى "أن القمر الجديد سيكون أفضل من سابقه من النواحي التقنية، وسيساهم في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت لأنغولا وعدد من بلدان القارة الإفريقية".

المصدر: فيستي