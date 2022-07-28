سترة "رائد القمر" الأمريكي تباع بـ 2.7 مليون دولار!

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن السترة التي ارتداها رائد الفضاء، أدوين ألدرين أثناء هبوطه على القمر بيعت مؤخرا بمزاد علني.

وتبعا لشبكة "سي إن إن" فإن "السترة التي ارتداها ألدرين أثناء هبوطه على سطح القمر في يوليو 1969 بيعت الثلاثاء الماضي بمزاد في نيويورك بقيمة 2.77مليون دولار، وأشرفت على المزاد دار Sotheby's الشهيرة للمزادات".

صنعت السترة المذكورة من ألياف مقاومة للاحتراق ومنسوجة بإحكام تم استخدامها في إنتاج بدلات الفضاء لبرنامج Apollo الأمريكي، ووضع على هذه السترة شعار البرنامج واسم رائد الفضاء.

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وبيعت في المزاد أيضا العديد من الأشياء المتعلقة بالرحلة القمرية المذكورة مثل أوراق تحوي خطة الرحلة، وطفاية حريق من المركبة الفضائية، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية حصل عليها ألدرين من الكونغرس الأمريكي عام 2011، وأشار ألدرين في لقاء صحفي إلى "أن هذه المجموعة من العناصر تعتبر جزءا مهما من حياته المهنية، ورمزا من الرموز التاريخية".

ولد دوين يوجين ألدرن في الـ 20 من يناير 1930 في نيوجرسي بالولايات المتحدة، ويعتبر من أهم رواد الفضاء في تاريخ الولايات المتحدة، إذ شارك نيل أرمسترونغ في رحلة مركبة "أبولو-11"، وأصبح ثاني رائد أمريكي يطأ سطح القمر بعد أرمسترونغ.

المصدر: فيستي