واشنطن: انسحاب روسيا من المحطة الفضائية الدولية أمر مؤسف

وصفت الخارجية الأمريكية إعلان روسيا الانسحاب من المحطة الفضائية الدولية بأنه "تطور مؤسف".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "تفاجأنا بالإعلان الرسمي الصادر".

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وتابع: "هذا تطور مؤسف، نظرا للعمل العلمي المهم الذي ينفذ في المحطة الفضائية الدولية، والتعاون المهني القيم الذي كان بين وكالتين الفضائيتين خلال السنوات، وخاصة على ضوء تجديد اتفاقيتنا بشأن التعاون في مجال الرحلات الفضائية".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن انسحاب روسيا من مشروع المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024.

وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية عن خططها لإطلاق محطة فضائية روسية إلى الفضاء في وقت لاحق.

المصدر: وكالات