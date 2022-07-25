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محمد بن زايد يغرد بمناسبة اختيار أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية

الفضاء

محمد بن زايد يغرد بمناسبة اختيار أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية
AP
الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بارك الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مواطنه سلطان النيادي، لاختياره أول رائد فضاء عربي سيمضي 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة "ناسا" الأمريكية التي تنطلق في 2023.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ محمد بن زايد: "نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023".

وأضاف: "مهمة تضع الإمارات الدولة الــ11 عالميا التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم".

المصدر: RT

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