محمد بن زايد يغرد بمناسبة اختيار أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية

بارك الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مواطنه سلطان النيادي، لاختياره أول رائد فضاء عربي سيمضي 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة "ناسا" الأمريكية التي تنطلق في 2023.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ محمد بن زايد: "نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023".

وأضاف: "مهمة تضع الإمارات الدولة الــ11 عالميا التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم".

نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023.. مهمة تضع الإمارات الدولة الــ 11 عالميا التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 25, 2022

المصدر: RT