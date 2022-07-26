"سبيس إكس" تطلق دفعة أخرى من أقمارها إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "يوم الأحد 24 يوليو الجاري نجحت سبيس إكس بإطلاق 53 قمرا من أقمار Starlink دفعة واحدة إلى مدارات الأرض، لتنضم هذه الأقمار إلى مجموعة أقمارها السابقة".

وأشار البيان إلى أن الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ Falcon 9، جرى إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 09:38 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (16:38 بتوقيت موسكو).

وكانت "سبيس إكس" قد أطلقت 53 قمرا من أقمارها في 17 يوليو الجاري أيضا، وأعلنت أن الأقمار وصلت إلى مداراتها المطلوبة.

إقرأ المزيد

وتخطط شركة"سبيس" إكس بشكل عام لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض، ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق 2653 قمرا، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

المصدر: تاس