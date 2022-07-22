روسيا تطور تقنيات جديدة لبطاريات المركبات الفضائية

أعلنت جامعة تومسك الحكومية الروسية أن خبراء تابعين لها تمكنوا من تطوير تقنيات جديدة لبطاريات المركبات الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "تمكن خبراؤنا من تصنيع واختبار وحدة تحكم جديدة مخصصة لبطاريات الليثيوم أيون التي تستخدم في المركبات الفضائية، الوحدة الجديدة تم تجميعها من مكونات روسية الصنع ".

وأضاف البيان "وحدة التحكم الجديدة مصنوعة من مكونات روسية الصنع بالكامل.. اجتاز النموذج الاولي لهذه الوحدة الاختبارات في معهد أبحاث الأتمتة والإلكترونيات في مدينة بيرم، وتم نقلها إلى مؤسسة رائدة في مجال صناعة صواريخ ومركبات الفضاء لإجراء اختبارات إضافية عليها".

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وأشار البيان إلى أن "البطاريات تعتبر أحد العناصر الرئيسية لنظام تزويد الطاقة للمركبة الفضائية والأقمار الصناعية، وتعتمد آلية عمل الأقمار والمركبات ككل على عمل البطارية بشكل مباشر، لذا فإن زيادة موثوقية البطاريات سيضمن تحسين آلية عمل أجهزة التحكم وأنظمة المركبات والأقمار عموما".

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة تومسك الحكومية الروسية كانت قد ساهمت سابقا بتطوير العديد من التقنيات التي تستخدم في صناعة الفضاء، وتعاونت مع مؤسسة "روس كوسموس" في العديد من مجالات صناعة الإلكترونيات.

المصدر: فيستي