"لطخة حمراء" في خلفية أول صورة لتلسكوب جيمس ويب يمكن أن تغير فهمنا للكون المبكر!

يقول علماء الفلك إن لطخة حمراء صغيرة التقطت في الخلفية البعيدة لصورة "المجال العميق'' الأولى لتلسكوب جيمس ويب الفضائي يمكن أن تغير فهمنا للكون المبكر.

وكشف أن النقطة غير الواضحة هي مجرة ​​قديمة غير مسماة عمرها 13.1 مليار سنة - أصغر بمئات الملايين من السنين فقط من ولادة الكون. ومن بين جميع المجرات التي تم التقاطها في الصورة، فهي الأبعد عن الأرض.

ورصدت في أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد تم تسجيلها على الإطلاق، وأصدرت للعالم كجزء من المجموعة الأولى من الصور الملونة الكاملة للمرصد التي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار (7.4 مليون جنيه إسترليني) الأسبوع الماضي.

© NASA

وعندما يمد الباحثون ضوء مجرة ​​فردية إلى طيف، يمكنهم التعرف على التركيب الكيميائي ودرجة الحرارة وكثافة الغاز المؤين في المجرة.

© NASA

وعلى سبيل المثال، سيكشف طيف هذه المجرة عن خصائص غازها، والتي ستشير إلى كيفية تشكل نجومها وكمية الغبار التي تحتوي عليها.

ولم يتم اكتشاف مثل هذه المعلومات من هذا القبيل بهذه الجودة.

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وأنتج الطيف نفسه بواسطة أداة NIRSpec الخاصة بجيمس ويب، والتي تستخدم نوافذ صغيرة لعزل وتحليل الضوء من الأجسام الموجودة في مجال رؤية التلسكوب.

وكان هذا يعني أنه لم يُسمح إلا لضوء نجم المجرة القديمة بالمرور من خلال الكشف عن توقيعاتها الكيميائية، بينما تم حجب الضوء الآخر من الأجسام الساطعة القريبة.

ومن بين العناصر المختلفة داخل المجرة كانت بصمة من غاز الأكسجين المتوهج، والذي يُعرف باسم خط الانبعاث.

وقال عضو فريق NIRSpec، أندرو بنكر، من جامعة أكسفورد، إن الخبراء كانوا يأملون في مراقبة هذا الخط في المجرات البعيدة لكنهم يتوقعون أن يضطروا إلى البحث عن "العشرات أو المئات" أو الأهداف قبل اكتشافها. وسبب أهمية خط انبعاث الأكسجين هو أن علماء الفلك يستخدمونه لمعايرة قياساتهم لتركيبات المجرات. وإذا كان من الممكن مقارنة ذلك بخطوط الانبعاث الأخرى في ضوء المجرة، فمن الممكن فك شفرة عدد المواد الكيميائية الموجودة في المجرة، بناء على البصمات الكيميائية في الطيف.

وتم القيام بذلك من قبل للمجرات القريبة ولكن ليس للمجرات البعيدة مثل اللطخة الحمراء في مجال جيمس ويب العميق.

وعندما يبدأ علماء الفلك في تحليل بيانات ويب، سنتعلم قدرا لا يُصدق عن المجرات التي كانت موجودة في جميع أنحاء الزمن الكوني - وكيف تقارن بالمجرات الحلزونية والإهليلجية الجميلة في الكون القريب.

وسيسمح هذا للعلماء باستكشاف كيف تغيرت نسبة العناصر الأثقل من الهيليوم في المجرات البعيدة بمرور الوقت.

وقالت إيما تشابمان، عالمة الفيزياء الفلكية في جامعة نوتنغهام: "إنها تمنحك نقاط بيانات عن هذا التطور. لذا يمكنك أن تبدأ في التفكير في مدى سرعة موت النجوم الأولى وتلويث الغاز لتكوين الجيل الثاني من النجوم التي تتكون منها هذه المجرة".

وسيبدأ الباحثون قريبا في معرفة المزيد عن كتل المجرات وأعمارها وتاريخها وتركيباتها، حيث يسعى ويب لاستكشاف أقدم المجرات في الكون.

المصدر: ديلي ميل