روسيا تطور تقنيات فريدة للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن تطوير تقنيات جديدة لأنظمة التحكم الحراري بالمركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "تمكن الخبراء في شركة Russian Space Systems التابعة لمؤسستنا من تطوير أنظمة تحكم حراري جديدة للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية الصغيرة، هذه الأنظمة تضم طبقات خاصة مكونة من العناصر المتحركة الدقيقة، واعتمادا على الإشعاع الشمسي يقوم الطلاء العاكس في تلك الطبقات بتغيير شكله ما يحمي معدات المركبة الفضائية أو القمر من السخونة الزائدة دون استهلاك الطاقة والتحكم الخارجي".

وأضاف البيان "يتم الآن إطلاق المركبات الفضائية والأقمار الصناعية الصغيرة بشكل أساسي إلى المدارات الأرضية المنخفضة، وفي مثل هذه المدارات فإن المركبة تكون باردة في الجهة المعاكسة للشمس وتكون شديدة السخونة في الجهة المواجهة لها، وعند تقليل حجم القمر أو المركبة أو الانتقال إلى مدارات أعلى لم تعد السعة الحرارية للمركبة الفضائية كافية، لذا ظهرت الحاجة لتطوير أنظمة تحكم حرارية خاصة".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الابتكار الجديد يتألف من مواد بولميرية خاصة مثبت فوقها ألواح عاكسة، وبناء على درجة الحرارة تتمدد أجزاء تلك المواد لتحرك الألواح فوقها وتقوم بعكس أشعة الشمس".

ومن المتوقع أن تختبر (RSS) هذه التقنيات مستقبلا في المحطة الفضائية الدولية وفي بعض المركبات التي ستطلقها روسيا إلى الفضاء.

المصدر: فيستي