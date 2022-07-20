روسيا قد تؤجل موعد إطلاق مركبتها القمرية

ذكرت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن "روس كوسموس" قد تؤجل موعد إطلاق مركبة Luna-25 المخصصة لدراسة سطح القمر.

وأشار مصدر لوكالة "تاس" الروسية "أن الخبراء عاينوا المركبة المذكورة وأجهزة الهبوط الخاصة بها، واكتشفوا أن بعض الأجهزة المخصصة للهبوط السلس للمركبة على سطح القمر لا تفي بالمعايير المطلوبة، لذا من المرجح تأجيل موعد إطلاق المركبة حتى عام 2023 حتى يتم إدخال تعديلات على تلك الأجهزة.

ووفقا للمصدر"فإن احتمال الهبوط الناجح للمركبة على سطح القمر مع مراعاة خطأ الأجهزة المذكورة لا يتجاوز الـ 80% وفقا للاختبارات التي أجريت في الشهرين الماضيين، لذا يتوجب إدخال تعديلات على تلك الأجهزة، ولإجراء جميع الاختبارات المطلوبة قد تضطر روس كوسموس لتأجيل إطلاق المركبة حتى العام القادم".

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ونوه المصدر" إلى أن قرار تأجيل موعد الإطلاق لا يعتبر نهائيا بعد، وأن جميع معدات المركبة الأخرى التي طورتها الأكاديمية الروسية للعلوم والشركات التابعة لروس كوسموس قد اجتازت جميع الاختبارات المطلوبة وتعتبر جاهزة للعمل".

تتركز المهمة الأساسية لمركبة Luna-25 على تنفيذ عملية هبوط سلسة على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي هناك لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

أما مهمة Luna-26 التي ستليها والتي ستبدأ عام 2024 فسيكون هدفها إجراء مسح لسطح القمر بالكامل تقريبا، وستلي هذه المهمة مهمتا Luna-27 و Luna-28 في عامي 2027 و2028.

المصدر: تاس