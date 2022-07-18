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"سبيس إكس" تطلق 53 قمر Starlink إلى الفضاء

الفضاء

youtube/SciNews
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "يوم الأحد 17 يوليو الجاري نجحنا بإطلاق صاروخ من نوع Falcon 9، حمل معه 53 قمرا جديدا من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض".

وأضاف البيان "الصاروخ أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 10:20 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (17:20 بتوقيت موسكو)، ونجح بوضع الأقمار في مدارها المطلوب".

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وتخطط شركة"سبيس" إكس بشكل عام لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض، ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق 2653 قمرا، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

المصدر: تاس

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