مشروع صيني يرصد التهديدات الصخرية في الفضاء على الأرض

بدأت إحدى الجامعات الصينية الرائدة في بناء مجموعة من أكثر من 20 رادار هوائي كبير لتتبع الكويكبات التي من المحتمل أن تكون خطرة على الأرض.

ويهدف المشروع المسمى China Fuyan (أو "العين المركبة")، بقيادة معهد بكين للتكنولوجيا، إلى رصد ارتداد الإشارات عن الكويكبات في نطاق 93 مليون ميل (150 مليون كيلومتر) من الأرض (تقريبا مثل الشمس) لتصوير الأشياء وتتبعها وتحديد إمكانية تأثيرها على كوكبنا.

وتم بناء هوائيين حتى الأن في موقع في تشونغتشينغ جنوب الصين، ومن المتوقع أن يتم اختبارهما وأن يصبحا جاهزين للعمل بحلول سبتمبر وفقا Science and Technology Daily، الذي كشف عن المشروع لأول مرة.

وسيشمل النظام النهائي أكثر من 20 هوائيا للرادار يبلغ قطر كل منها 82 إلى 98 قدما (25 إلى 30 مترا). وتزعم التقارير الإخبارية الصينية أن النظام سيكون أبعد نظام رادار في العالم، لكن القليل من التفاصيل حول المشروع، مثل الأطوال الموجية التي سيعمل بها، متوفرة.

وقال لونغ تنغ، رئيس معهد بكين للتكنولوجيا، لموقع بكين الإخباري غلوبال تايمز إن المشروع سيلبي متطلبات البلاد للدفاع عن الأرض القريبة والقدرة على الاستشعار عن الفضاء، وكذلك الدراسات الحدودية حول تشكيل الكويكبات، ويمكن أن يكون للنظام أيضا قابلية للتطبيق لتتبع الأقمار الصناعية والحطام في مدار الأرض.

وأعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في أبريل أنها تعمل على خطة دفاع كوكبي تتضمن تتبع الأجسام القريبة من الأرض وإطلاق مهمة اختبار انحراف الكويكب في السنوات القليلة المقبلة، حسبما أفاد موقع Space.com سابقا.

ووجد المسح العقدي الجديد الذي أجرته الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب أن الرادار الأرضي يمكن أن يكون أحد أفضل الأدوات البشرية لحماية الأرض من تهديد الكويكبات.

المصدر: SAPCE