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"ناسا" تعلن استئناف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع روسيا

الفضاء

Legion-Media
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أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء أنها ستستأنف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع روسيا وباستخدام مركباتها، حفاظا على سلامة الرواد، والوجود الأمريكي في المحطة الدولية.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في بيانها: "لضمان مواصلة عمليات محطة الفضاء الدولية بشكل آمن وحماية أرواح رواد الفضاء واستمرار الوجود الأمريكي في الفضاء، سنستأنف دمج طواقم مركبات الفضاء الأمريكية والروسية".

وقالت "ناسا" إن "رائد الفضاء فرانك روبيو سيتوجه مع رائدي فضاء روسيين على متن مركبة "سويوز" الروسية في 21 سبتمبر من كازاخستان".

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وجاء إعلان "ناسا" بعد ساعات من إقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين .

وقالت "ناسا" إن محطة الفضاء الدولية مصممة ليتم تشغيلها بشكل مشترك بمشاركة من وكالات الفضاء الأمريكية والروسية والأوروبية واليابانية والكندية.ِ

المصدر: أ ف ب

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