إطلاق مركبة Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا عن نجاح عملية إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon 2 نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "نفذت شركة سبيس إكس عملية إطلاق ناجحة لمركبة Cargo Dragon 2 نحو المحطة الفضائية الدولية .. المركبة أطلقت من مطار جون كندي الفضائي في الولايات المتحدة، يوم الخميس 14 يوليو الجاري، تمام الساعة 20:44 بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة 15 يوليو، تمام الساعة 3:44 بتوقيت موسكو)".

وأشار البيان إلى "أن المركبة من المفترض أن تدور عدة مرات في مدارات الأرض وبعدها تلتحم بالمحطة يوم السبت 16 يوليو الجاري، تمام الساعة 11:20 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:20 بتوقيت موسكو".

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وكانت ناسا قد أجّلت إطلاق المركبة المذكورة عدة مرات بسبب مشكلات فنية، وآخر مرة كان من المفترض أن تطلق في 10 يونيو الماضي لكن العملية أجّلت بعد أن اكتشف الخبراء تراكيز مرتفعة من بخار مونوميثيل الهيدرازين في الجزء المعزول من محرك الدفع الصغير.

وتنقل المركبة إلى المحطة الفضائية نحو 3 أطنان من الحمولة التي تشمل إمدادات لرواد الفضاء، ومعدات للتجارب العلمية منها معدات لدراسة العواصف الترابية على سطح الأرض، وكذلك أحياء دقيقة تعيش في التربة يفترض أن تجرى عليها دراسات لمعرفة تكييفها في ظروف انعدام الجاذبية، كما ستنقل المركبة مركّبات بوليميرية قد تستخدم مستقبلا في بناء قواعد على سطح القمر، ومواد ومعدات لإجراء التجارب العلمية التي تتعلق بشيخوخة الجهاز المناعي.

المصدر: تاس