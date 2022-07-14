الصين تطور مركبات وصواريخ جديدة لنقل السياح إلى الفضاء

أعلنت صحيفة China Daily أن شركات صينية تعمل على تطوير صواريخ ومركبات جديدة ستستخدمها في الرحلات السياحية الفضائية.

وحول الموضوع قال مؤسس CAS Space، يانغ يى تشيانغ: " تقوم شركة Zhongke Yuhang الصينية حاليا بتطوير صواريخ ومركبات فضائية متعددة الاستخدام لاستعمالها في الرحلات التي سترسل فيها سياحا إلى مدارات الأرض".

وأضاف " نظرًا للتطور الديناميكي لتكنولوجيا الفضاء لم تعد الجولات الفضائية للناس العاديين خيالية، إذا سار كل شيء وفقًا للخطة سنقوم بإعداد صاروخ ومركبة فضائية سيكونان قادرين على نقل 7 سياح إلى ارتفاع نحو 100 كلم عن سطح الأرض".

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وأضاف "الرحلة في هذه المركبة ستوفر للسياح تجربة جديدة، سيبقى السياح في الفضاء بضعة دقائق فقط، لكنها فترة كافية للاستمتاع بالمناظر المهيبة للنجوم وكوكبنا وتجربة الشعور بانعدام الوزن".

وأكد يانغ يى تشيانغ أن السفر إلى الفضاء سيوفر "للسائحين تجربة جديدة كاملة". على النحو التالي من كلمات رئيس الشركة ، ستتمكن الصين قريبًا من إرسال الأشخاص العاديين فوق خط كرمان، والذي يعتبر الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة بعد الانتهاء من رحلتها في الفضاء ستعود نحو الأرض لتهبط بمظلات في منطقة خاصة شمال غرب الصين، وستكلف الرحلة الشخص الواحد نحو 300 ألف دولار متضمنة تكاليف التحضيرات والتدريبات.

المصدر: فيستي