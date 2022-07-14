ناسا تنتظر الاتفاق مع روسيا بشأن الرحلات المتبادلة إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت دانا ويغل نائبة مدير برامج ناسا، أن الوكالة في انتظار الاتفاق مع الجانب الروسي بشأن الرحلات الجوية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وقالت ويغل في مؤتمر صحفي، "نأمل أننا قد أصبحنا قريبين من الصياغة النهائية للاتفاقية. حاليا هي في المرحلة النهائية من التقييم في ناسا و"روس كوسموس".

ويذكر أن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة على مسودة الاتفاقية، ويمكن توقيعها قريبا.

ووفقا لروغوزين، رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا هي الوحيدة بين رواد الفضاء الروس، التي تدربت للرحلة على مركبة Crew Dragon الفضائية الأمريكية. وأن "روس كوسموس" تنتظر مقترحات ناسا بشأن المرشحين إضافة إلى رائد الفضاء فرانسيسكو روبيو المعلن عنه سابقا، حيث يجب أن يخضع للتدريب رائد فضاء احتياطي.

وأضافت ويغل موضحة، يستمر تدريب رواد فضاء ناسا في روسيا ورواد فضاء "روس كوسموس" في الولايات المتحدة وفقا للجدول الزمني المعتمد.

المصدر: نوفوستي