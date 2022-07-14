روغوزين يكشف موقع محطة "روس" في الفضاء

أعلن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن المحطة الفضائية الوطنية "روس" ستكون في مدار واحد مع القاطرة النووية "زيوس".



ويشير روغوزين في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المحطة الفضائية الوطنية "روس" ستكون في نفس المدار الذي ستطلق القاطرة النووية "زيوس" منه المركبات الفضائية إلى القمر والفضاء البعيد، لكي يتمكن رواد الفضاء من خدمتها.

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ويقول، "إذا تحدثنا عن القرار النهائي بشأن ميل المدار، فإنه يعتمد على عدة عوامل. اولا، يجب أن يكون ميل مدار المحطة مماثلا تماما لميل مدار القاطرة "زيوس"، الذي يجب أن يوفر المسار الأمثل إلى القمر وأبعد".

ويضيف موضحا، أي أن المحطة "روس" لن توضع في مدار ميله 97-98 درجة، كما كان مقررا في السابق. و سيكون المدار على خطوط عرض عالية أيضا ولكن غير قطبي.

ويقول، "أي سيكون بإمكان المحطة تقديم الخدمات اللازمة للقاطرة "زيوس" وتوفر فتح أقسامها وتوصيل ما يلزم سحبه. وطبعا عندما يكون المفاعل غير شغال. وفي هذه الحالة تكتسب المحطة أهمية فريدة من وجهة نظر الرحلات الفضائية المأهولة".

المصدر: نوفوستي