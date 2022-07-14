تفاصيل مهمة "أغفلناها" في أول صورة أطلقت لتلسكوب جيمس ويب!

شهدنا هذا الأسبوع الكشف عن أول صورة كاملة الألوان من تلسكوب جيمس ويب، وتبعها بعد فترة وجيزة أربع صور جديدة تماما تُظهر كوننا بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.

ولكن هناك تفاصيل مهمة للغاية فقدناها للوهلة الأولى، تقع خلسة في الجزء العلوي الأيسر من صور سديم الحلقة الجنوبية في ما يبدو وكأنه خط من الضوء - ولكنه في الواقع منظر جانبي لمجرة.

وقال عالم الفلك في ناسا كارل جوردون، أثناء الكشف عن الصورة: "قمت برهان يقول إنه جزء من السديم. خسرت الرهان، لأننا بعد ذلك نظرنا بعناية أكبر في كل من صور NIRcam [كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة] وMIRI [آلة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة]، ومن الواضح جدا أنها مجرة ​​متجهة إلى الحافة".

(NASA, ESA, CSA, and STScI)

ولا يبدو الأمر رائعا فحسب، بل يجب أن يسمح هذا المنظور لعلماء الفلك بدراسة كيفية توزيع النجوم في جميع أنحاء المجرة.

وفي حال فاتك الأمر، فإن ما تنظر إليه هو موجات مذهلة من الموت من السديم الدائري الجنوبي - سحابة ضخمة من الغبار والغاز تقع على بعد حوالي 2000 سنة ضوئية.

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وهناك نجمتان في وسطها. القزم الخافت هو قزم أبيض - النواة المنهارة لنجم ميت - كانت، خلال حياته، تصل إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس. ووصل إلى نهاية حياته، وفجر طبقاته الخارجية، وانهار اللب إلى جسم فائق الكثافة: ما يصل إلى 1.4 مرة كتلة الشمس معبأة في جسم بحجم الأرض.

ولأول مرة، تمكن JWST من الكشف عن أن هذا النجم مغطى بالغبار. والنجم الأكثر إشراقا هو في مرحلة مبكرة من تطوره وسينفجر يوما ما في سديمه الخاص.

وعلى اليسار، تكشف كاميرا JWST ذات الأشعة تحت الحمراء القريبة عن الهيدروجين البرتقالي الفقاعي من التوسعات المتكونة حديثا بالإضافة إلى ضباب أزرق من الغاز المتأين الساخن من قلب النجم الميت الساخن.

وعلى اليمين، في الصورة التي تم التقاطها بواسطة جهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة التابع لـ JWST، تشكل الهيدروكربونات الزرقاء أنماطا مشابهة للبرتقالي في الصورة السابقة، لأنها تتجمع على سطح حلقات غبار الهيدروجين.

المصدر: ساينس ألرت