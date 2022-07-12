"روس كوسموس" ترد على إعلان الوكالة الأوروبية وقف التعاون بشأن ExoMars

أكدت مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية للفضاء أن روسيا تستطيع تنفيذ جزئها من مشروع ExoMars الخاص بالمريخ بشكل مستقل بعد إعلان وكالة الفضاء الأوروبية وقف التعاون مع موسكو.

وأشار المكتب الصحفي لـ"روس كوسموس" إلى أن الجانب الروسي لم يتلق بعد بلاغا رسميا من وكالة الفضاء الأوروبية بشأن وقف التعاون في مشروع ExoMars، ويضطر للاعتماد على "دبلوماسية تويتر" فقط.

وأعربت المؤسسة الروسية عن أسفها للوضع، حيث "بات البحث عن الحياة في المريخ أقل أهمية بالنسبة لأوروبا من الطموحات السياسية لبعض المسؤولين الأوروبيين وبلدان معينة".

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وأضافت أنه "بإمكان روسيا أن تنفذ جزئها من مشروع ExoMars على المستوى الوطني أو بمشاركة شركاء من الدول الصديقة".

بدوره، أعلن مدير المؤسسة الروسية دميتري روغوزين أن الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية سيتوقف عن العمل مع "الذراع الروبوتية الأوروبية" (ERA) ردا على قرار وكالة الفضاء الأوروبية.

وأضاف أن "روس كوسموس" ستعمل على استعادة جهاز "كازاتشوك" الروسي من إيطاليا، والذي يمثل منصة للهبوط على سطح المريخ.

ويأتي ذلك ردا على إعلان وكالة الفضاء الأوروبية وقف التعاون مع روسيا في مشروع ExoMars لدراسة المريخ، الذي تم تعليقه منذ مارس الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس