وكالة الفضاء الأوروبية تعلن إنهاء التعاون مع "روس كوسموس" في مشروع ExoMars

قرر مجلس إدارة وكالة الفضاء الأوروبية وقف التعاون مع المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء "روس كوسموس" في مشروع ExoMars لدراسة المريخ.

وقال المدير العام للوكالة الأوروبية يوزف آشباخر في تغريدة على "تويتر" إن مجلس الإدارة اعترف بأن "الظروف التي أدت إلى تعليق التعاون مع "روس كوسموس"، أي النزاع في أوكرانيا والعقوبات المفروضة بهذا الخصوص، لا تزال تتغلب".

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وأضاف أن المجلس كلفه بوقف التعاون رسميا مع "روس كوسموس" في مشروع ExoMars.

وأكد أن أفكارا جديدة بشأن التعاون مع شركاء آخرين ستقدم خلال مؤتمر صحفي في 20 يوليو.

وكانت الوكالة الأوروبية قد أبلغت الجانب الروسي في مارس الماضي بتعليق التعاون في إطار المشروع على خلفية "الوضع الجيوسياسي المعقد" المرتبط بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس