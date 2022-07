"سبيس إكس" تطلق 46 قمرا دفعة واحدة إلى الفضاء

أعلنت شركة سبيس إكس عن نجاحها بإطلاق 46 قمرا جديدا من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "عملية إطلاق الأقمار الجديدة جرت يوم الأحد 10 يوليو الجاري، واستخدم فيها صاروخ من نوع Falcon 9، أطلق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، تمام الساعة 18:39 بالتوقيت المحلي (04:39 بتوقيت موسكو).. الأقمار ستعمل في مدار أرضي منحفض".

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ كانت قد استخدمت في خمس عمليات إطلاق فضائي سابقة، وهذه المرة عادت إلى الأرض بعد تنفيذ مهمتها، لتهبط على منصة Of Course I Still Love You العائمة في المحيط الهادئ.

وتخطط شركة"سبيس" إكس بشكل عام لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض، ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق 2653 قمرا، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

المصدر: تاس